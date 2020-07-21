"شاهد من شواهد الولاء".. "الرويلي" يرعى تخريج الدفعة 98 من طلبة "فيصل الجوية "

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"تركي بن بندر": القوات الجوية تكتب فصلاً من فصول صفحات مسيرة التقدم التي يعيشها وطننا

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج الدورة 98 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض مع مراعاة كل الإجراءات والتدابير الاحترازية لجائحة كورونا، بحضور قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز.

وقال قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز: القوات الجوية، تكتب فصلاً من فصول صفحات مسيرة التقدم والتطوّر والازدهار، والتي يعيشها وطننا الحبيب تحت ظل ورعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما هذه المناسبة إلا شاهد من شواهد الوفاء والولاء، وثمرة من ثمرات الدعم والعطاء.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان كلمته.

وقال "بن غشيان": تكمن قوة هذه البلاد المباركة في إيمانها بالله عز وجل وعقيدتها وقيادتها الحكيمة ورغبتها وقدرتها على التغيير والتطوير وإدارة الأزمات فقد بذلت حكومتنا الرشيدة جهوداً كثيرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا بدأت مع اتخاذ قرارات استباقيه تضمنت تدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة منذ الإعلان عن ظهور هذا الفيروس، كما دعمت قيادتنا جهود الأجهزة الحكومية التي عملت بروح الفريق في إطار من التعاون والتنسيق.

وبعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم أدى الخريجون القسم بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين، والفائزين في الجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.

وفي ختام الحفل التقطت الصورة التذكارية وبعدها عزف السلام الملكي.

كلية الملك فيصل الجوية الرياض