أخبار عاجلة

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا -
"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة -
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نحن في وضع صعب".. الجزائر تتوقع هبوط إيرادات الطاقة 10 مليارات دولار

Print
"نحن في وضع صعب".. الجزائر تتوقع هبوط إيرادات الطاقة 10 مليارات دولار "نحن في وضع صعب".. الجزائر تتوقع هبوط إيرادات الطاقة 10 مليارات دولار
طرح 50 اكتشافاً صغيرًا للنفط والغاز للتطوير

ذكر وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار للإذاعة الرسمية، أن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في 2020 مقابل 33 مليار دولار في 2019، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وقال "عطار" الذي تولى منصبه هذا العام: "نحن في وضع اقتصادي صعب".

وأوضح أن هناك 50 اكتشافًا صغيرًا للنفط والغاز في حاجة للتطوير.

ورحب الوزير بعمل الشركات الأجنبية مع سوناطراك (شركة الطاقة الحكومية الجزائرية) في هذه الحقول.

واعتمدت الجزائر قانونًا جديدًا للطاقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 يهدف لزيادة جاذبية قطاع النفط الجزائري، لكنها لم تنشر نصوص تطبيقه.

وبلغت إيرادات الجزائر، العضو في "أوبك"، 60 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز في 2014 قبل تراجع الأسعار بشدة.وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال

605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764

605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز

"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز

شبكة عيون الإخبارية