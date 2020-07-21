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"كفاءة": المكيفات ذات المستوى الأخضر توفر 40% في هذه الحالة

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فترة توقّف الأجهزة عن العمل لفترات طويلة تزيد الترسبات داخلها

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن المكيفات ذات المستوى الأخضر توفر 40% عند وجود عزل حراري، موضحاً أن هناك تأثيراً للصيانة الدورية لأجهزة التكييف قبل التشغيل، بعد توقفها خلال فترة الشتاء على استهلاك الطاقة بالمنازل.

وأشار مختصون في كفاءة الطاقة إلى ضرورة عمل الصيانة الدورية للأجهزة "الاسبلت" أو الشباك أو التكييف المركزي وذلك لسلامة الأجهزة وعملها؛ وفقاً للاستهلاك المنشود، مع التأكيد على أهمية قراءة ملصق البطاقة الذي يحتوي على كل التفاصيل المخصصة للجهاز.

وأكد مختصون في كفاءة الطاقة، أن فترة توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة تزيد من الترسبات داخل أجهزة التكييف مما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها.

وذكروا أن هناك العديد من المميزات التي ستظهر على فاتورة الكهرباء بعد أول شهر من الصيانة الدورية لها من خلال تقليل استهلاك الفاتورة خصوصاً وأن أجهزة التكييف تعتبر من أعلى الأجهزة استهلاكاً للطاقة بالمنازل.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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