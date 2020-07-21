مقتل 4 مدنيين و إصابة 20 في تفجير سيارة بأعزاز السورية

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جي بي سي نيوز :- قتل 4 مدنيين وأصيب 20 آخرون، الأحد، جراء تفجير سيارة مفخخة، في قرية سجو بمدينة أعزاز السورية.

وتسبب الانفجار بخسائر في الممتلكات، ونقل الجرحى إلى مستشفى أعزاز والمستشفيات التركية بولاية كليس.

وبحسب مصادر أمنية للأناضول، يقف وراء التفجيرات الإرهابية، عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كاكا".

وفي وقت سابق الأحد، انفجرت قنبلة مزروعة بسيارة تابعة لقوات الجيش الوطني السوري، مركز مدينة عفرين، أسفرت عن إصابة 13 شخصا.

ويستهدف إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" بشكل متكرر عفرين والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من مدينة تل رفعت التي يسيطر عليها التنظيم.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت (بمحافظة حلب).

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك / بي كا كا"، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

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