"نحن في وضع صعب".. الجزائر تتوقع هبوط إيرادات الطاقة 10 مليارات دولار

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طرح 50 اكتشافاً صغيرًا للنفط والغاز للتطوير

ذكر وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار للإذاعة الرسمية، أن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في 2020 مقابل 33 مليار دولار في 2019، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وقال "عطار" الذي تولى منصبه هذا العام: "نحن في وضع اقتصادي صعب".

وأوضح أن هناك 50 اكتشافًا صغيرًا للنفط والغاز في حاجة للتطوير.

ورحب الوزير بعمل الشركات الأجنبية مع سوناطراك (شركة الطاقة الحكومية الجزائرية) في هذه الحقول.

واعتمدت الجزائر قانونًا جديدًا للطاقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 يهدف لزيادة جاذبية قطاع النفط الجزائري، لكنها لم تنشر نصوص تطبيقه.

وبلغت إيرادات الجزائر، العضو في "أوبك"، 60 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز في 2014 قبل تراجع الأسعار بشدة.وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار