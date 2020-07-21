أمانة الجوف تنهي فحص 801 عينة غذائية خلال 3 أشهر

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ضمن جولاتها الرقابية على المحلات وأسواق الخضار

أنهى مختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف فحص 801 عينة أجراها على المواد الغذائية خلال جولاته الرقابية على المحلات وأسواق الخضار والمواد التموينية في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت أمانة منطقة الجوف إن نتائج العينات أثبتت صحة 757 عينة وفساد و44 أخرى، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لضمان أمان وسلامة الأغذية التي يستهلكها المواطن والمقيم.

ويواصل المختبر المتنقل جولاته على سوق الخضار المركزي والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها وسحب عينات لفحصها في المختبر الثابت الذي يعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم من خلال أقسامه المختلفة، كما يتم استقبال عينات من المواطنين لزيت الزيتون والعسل والمياه وغيرها.

وتم تصنيع معقمات أيدي في المختبر وتم اعتمادها من قبل هيئة الغذاء والدواء، بلغ عددها ثلاثة آلاف عبوة مختلفة الأحجام تم توزيعها على مرافق الأمانة.

وشدد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على مضاعفة الجهود لمراقبة سلامة الأغذية والتزام المنشآت والمطاعم بكل الاشتراطات الصحية المعتمدة، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكداً استمرار الفحوصات والجولات الميدانية بشكل مكثف، وتطبيق الأنظمة ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية المعتمدة، وفقا لتوجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

أمانة منطقة الجوف