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البحرين.. الحبس لمصاب بـ"كورونا" تعمد السعال في وجه الأطباء

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البحرين.. الحبس لمصاب بـ"كورونا" تعمد السعال في وجه الأطباء البحرين.. الحبس لمصاب بـ"كورونا" تعمد السعال في وجه الأطباء
المتهم وصل إلى مركز الفحص متعمدًا عدم ارتداء الكمامة

البحرين.. الحبس لمصاب بـ

أعلنت النيابة العامة البحرينية عن حبس متهم مصاب بفيروس كورونا، جراء تعريضه الأطباء بمركز الفحص، للعدوى.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية، عن رئيس النيابة، عدنان الوداعي قوله: النيابة أجرت تحقيقاتها، وتبين لها، قيام مصاب بكورونا بتعريض الأطباء العاملين في مركز الفحص للعدوى.

وكان المركز قد أبلغ عن قيام مصاب بكورونا، بالوصول للمركز مع تعمد عدم ارتداء كمامة والسعال في وجه الأطباء.

وقام المتهم أيضًا بالسعال في يده ولمس الأطباء بسرعة بأماكن متفرقة من أجسامهم لنقل الفيروس إليهم.النيابة العامة البحرينية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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