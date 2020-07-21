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إصابات كورونا الجديدة.. 305 في الإمارات والكويت تسجل 671

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إصابات كورونا الجديدة.. 305 في الإمارات والكويت تسجل 671 إصابات كورونا الجديدة.. 305 في الإمارات والكويت تسجل 671
الإجمالي في الأولى بات 57.498 وفي الثانية وصل لـ 60.434

إصابات كورونا الجديدة.. 305 في الإمارات والكويت تسجل 671

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، موضحة أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 57.498 حالة.

وذكرت الوزارة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، وفاة حالة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 341 حالة.

وأشارت إلى شفاء 343 حالة جديدة بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 49.964 حالة.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، مما يرفع الإجمالي إلى 412 حالة، إضافة إلى تسجيل 671 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 60،434 مصاباً، وبلغ عدد حالات الشفاء 580 حالة لترتفع حصيلة المتعافين إلى 50.919. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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