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هل يمكن طرح لقاح "كوفيد-19" هذا العام؟ كبيرة باحثي أكسفورد تبشر

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هل يمكن طرح لقاح "كوفيد-19" هذا العام؟ كبيرة باحثي أكسفورد تبشر هل يمكن طرح لقاح "كوفيد-19" هذا العام؟ كبيرة باحثي أكسفورد تبشر
"سارة" اشترطت موافقة الجهات التنظيمية سريعاً على ترخيصه للطوارئ

هل يمكن طرح لقاح

ساقت كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بجامعة أكسفورد البريطانية، بشرى حول إمكان طرحه بنهاية هذا العام، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير مؤكد بعدُ.

ووفق وكالة "رويترز" أظهرت بيانات يوم أمس الاثنين أن اللقاح التجريبي الذي حصلت شركة "أسترا زينيكا" لصناعة الأدوية على ترخيصه طور استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية، ليبقي على الآمال في إمكانية استخدامه بنهاية العام.

وقالت الباحثة سارة جيلبرت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": فيما يتعلق بهدف طرح اللقاح بنهاية العام، فهذا محتمل، لكن لا يوجد قطعاً ما يؤكد ذلك؛ لأننا بحاجة إلى التأكد من ثلاثة أمور".

وأضافت: ينبغي التأكد من نجاحه في تجارب المراحل الأخيرة، كما ينبغي توفير كميات كبيرة، ويجب أن توافق الجهات التنظيمية سريعاً على ترخيصه للاستخدام الطارئ.

وأردفت "سارة": يجب حدوث تلك الأمور الثلاثة جميعاً قبل أن يتسنى لنا البدء في تلقيح أعداد كبيرة من الناس. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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