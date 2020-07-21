حصيلة الـ24 ساعة.. كورونا يصيب 403 فلسطينيين ويقتل اثنين

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عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 8.750

سجلت الأراضي الفلسطينية 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 8.750 حالة وارتفع عدد الوفيات إلى 67.

وتظهر بيانات وزارة الصحة تسجيل العشرات من الحالات المصابة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية العالية.فلسطين فيروس كورونا الجديد