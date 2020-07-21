متى يلزمك الذهاب إلى عيادات "تطمن"؟ "الصحة" توضح

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تقدّم الخدمة لكل من يشعر بأعراض كورونا دون حجز موعد

أفادت وزارة الصحة بأن عيادات "تطمن" التي خصصتها وزارة الصحة؛ تقدّم الخدمة لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، مثل "ارتفاع في درجة الحرارة، ضيق في التنفس، ألم في الصدر، سعال، احتقان في الحلق، إسهال أو فقدان حاستي الشم والتذوق".

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: دون حجز موعد مسبق، توجه لأقرب عيادة "تطمن" لك لتتلقى العلاج والرعاية الطبية، وتعمل العيادات طوال أيام الأسبوع.

وزارة الصحة عيادات تطمن