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الحصيلة اليومية الأعلى.. إيران تسجل 229 وفاة جراء كورونا

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الحصيلة اليومية الأعلى.. إيران تسجل 229 وفاة جراء كورونا الحصيلة اليومية الأعلى.. إيران تسجل 229 وفاة جراء كورونا
إجمالي عدد الإصابات بالفيروس يقفز إلى 278,827 حالة

الحصيلة اليومية الأعلى.. إيران تسجل 229 وفاة جراء كورونا

أعلنت إيران عن تسجيل 229 وفاة في 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسابيع من ارتفاع عدد الحالات في هذه الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري،: للأسف فقدنا 229 من مواطنينا بسبب كوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية.

ووفق اليوم ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات بكورونا في إيران إلى 14,634 حالة.

وتواجه إيران تجدد انتشار الفيروس، حيث تظهر الأرقام الرسمية ارتفاعاً في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء، منذ التراجع الذي سجل لشهرين في مايو الماضي.

وأشارت "لاري" إلى أن عدد الإصابات بلغ 278,827 مع تسجيل إصابة 2625 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية.

وقد فرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة وأعادت فرض قيود في المحافظات الأكثر تضرراً بينها العاصمة طهران.

وكانت السلطات الإيرانية بدأت في أبريل الماضي رفعاً تدريجياً للقيود في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتضرر أساساً من العقوبات الأميركية.إيران الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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