"المواصفات" تصدر 7.560 شهادة "IECEE" لمنتجات عالية الخطورة

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بهدف ضبط سوق المنتجات الكهربائية وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدارها لأكثر من "7.560" ترخيصًا باستخدام شهادة الاعتراف بشهادات اللجنة الدولية الكهروتقنية "IECEE"، بحسب تقريرها السنوي للعام 2019م.

وقالت "المواصفات السعودية" إنها شرعت خلال العامين الماضيين في اتخاذ خطوات فاعلة للمشاركة بالبرنامج الدُولي لاختبارات تقييم المطابقة ومنح الشهادات للأجهزة والمكونات الكهروتقنية "IECEE"، والمُطبق من قبل اللجنة الدولية الكهروتقنية "IEC"، وذلك من خلال الإلزام بالحصول على شهادة المطابقة لبعض الأجهزة والأدوات الكهروتقنية عالية المخاطر، طبقاً للمواصفات القياسية الدُولية، مع الأخذ في الاعتبار الحيود الوطنية.

وأشارت إلى منحها "2.208" شهادة لمنتجات الإنارة وملحقاتها، و"1.734" لأجهزة التلفاز، و"1.385" للجوالات والشواحن وأجزائها، و"1.149" لأجهزة لوحية والتابلت، وكذلك "605" للشواحن المتنقلة وبطاريات الجوالات، إلى جانب "273" شهادة لمضخات المياه الكهربائية، و"153" ساعة ذكية، و"49" غسالة أطباق، وأربعة ألواح شمسية.

وشددت "المواصفات السعودية" على أنها تهدف من الإلزام بهذه الشهادة إلى ضبط سوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة، وضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك والسوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، وكذلك تقليل الحوادث بسبب هذه المنتجات.

وبالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف، يتم تسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.

وتساعد خدمة وضمان سلامة المستهلكين في تعاملهم مع المعدات والأجهزة الكهروتقنية التي تستخدم بصفة أساسية في المنازل والمكاتب ومراكز العناية الصحية والأماكن المشابهة.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة