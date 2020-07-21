أخبار عاجلة

بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا -
11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة -
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية -
رغم إعلان حالة الطوارئ بالولاية.. مسلحون يقتلون 20 قروياً في دارفور السودانية -
هذه هي علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص.. تعرَّف عليها -
اتحاد التجديف يسعى لتوسيع ممارسة اللعبة.. منتجع نوفا المحطة الجديدة -
تعهّد باختيار امرأة للمنصب.. "بايدن" يستعد لإعلان نائبته في انتخابات الرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المواصفات" تصدر 7.560 شهادة "IECEE" لمنتجات عالية الخطورة

Print
"المواصفات" تصدر 7.560 شهادة "IECEE" لمنتجات عالية الخطورة "المواصفات" تصدر 7.560 شهادة "IECEE" لمنتجات عالية الخطورة
بهدف ضبط سوق المنتجات الكهربائية وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة

أعلنت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدارها لأكثر من "7.560" ترخيصًا باستخدام شهادة الاعتراف بشهادات اللجنة الدولية الكهروتقنية "IECEE"، بحسب تقريرها السنوي للعام 2019م.

وقالت "المواصفات السعودية" إنها شرعت خلال العامين الماضيين في اتخاذ خطوات فاعلة للمشاركة بالبرنامج الدُولي لاختبارات تقييم المطابقة ومنح الشهادات للأجهزة والمكونات الكهروتقنية "IECEE"، والمُطبق من قبل اللجنة الدولية الكهروتقنية "IEC"، وذلك من خلال الإلزام بالحصول على شهادة المطابقة لبعض الأجهزة والأدوات الكهروتقنية عالية المخاطر، طبقاً للمواصفات القياسية الدُولية، مع الأخذ في الاعتبار الحيود الوطنية.

وأشارت إلى منحها "2.208" شهادة لمنتجات الإنارة وملحقاتها، و"1.734" لأجهزة التلفاز، و"1.385" للجوالات والشواحن وأجزائها، و"1.149" لأجهزة لوحية والتابلت، وكذلك "605" للشواحن المتنقلة وبطاريات الجوالات، إلى جانب "273" شهادة لمضخات المياه الكهربائية، و"153" ساعة ذكية، و"49" غسالة أطباق، وأربعة ألواح شمسية.

وشددت "المواصفات السعودية" على أنها تهدف من الإلزام بهذه الشهادة إلى ضبط سوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة، وضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك والسوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، وكذلك تقليل الحوادث بسبب هذه المنتجات.

وبالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف، يتم تسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.

وتساعد خدمة وضمان سلامة المستهلكين في تعاملهم مع المعدات والأجهزة الكهروتقنية التي تستخدم بصفة أساسية في المنازل والمكاتب ومراكز العناية الصحية والأماكن المشابهة.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجمارك السعودية تدعو لتحميل تطبيقها لسرعة تقديم الخدمات الإلكترونية

الجمارك السعودية تدعو لتحميل تطبيقها لسرعة تقديم الخدمات الإلكترونية

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

هذه أسباب إشادة "الاتحاد الدولي للاتصالات" بالبنية الرقمية السعودية

هذه أسباب إشادة "الاتحاد الدولي للاتصالات" بالبنية الرقمية السعودية

شبكة عيون الإخبارية