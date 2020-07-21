كورونا واستعداد الأمن والتطوير في اجتماع أمير الرياض بمحافظي المنطقة

★ ★ ★ ★ ★

ترأسه بمشاركة نائبه عبر الاتصال المرئي ونوقشت خلاله الموضوعات المدرجة

رأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمشاركة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بقصر الحكم اليوم، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441- 1442هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وتم بحث نتائج وإجراءات تعامل المحافظات مع جائحة كورونا، واستعدادات الجهات الأمنية والرقابية وأدوارها المتعددة وآليات الاستفادة العملية في تحديد التنظيمات المخالفة وسبل تلافيها ورفع الإنجاز والتطوير بها.

وشدد الأمير فيصل بن بندر على أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

شارك في الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز