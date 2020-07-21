مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستعد لإطلاق فعاليات "تنفس التركواز"

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ضمن موسم صيف السعودية "تنفّس" من 23 يوليو حتى 30 سبتمبر

تستعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في إطار برامجها الهادفة إلى تنمية السياحة والترفيه بالمملكة على شواطئها البكر ومسطحاتها الخضراء، لإطلاق فعاليات "تنفس التركواز" ضمن موسم صيف السعودية "تنفّس"، بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، وذلك خلال الفترة من 23 يوليو حتى 30 سبتمبر 2020م.

وستشهد المدينة تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات السياحية والترفيهية المتنوعة والتي تلبي متطلبات وتطلعات زوار وسكان المدينة الاقتصادية، من مختلف شرائح المجتمع خاصة الباحثين عن الترفيه والاسترخاء والاستجمام على البحر الأحمر.

ويتيح موسم الصيف "تنفس التركواز" لجميع زوار وسكان المدينة الاقتصادية فرصة الاستمتاع بالأنشطة الصيفية المختلفة والمتنوعة. نظراً لما تملكه من خيارات سياحية وترفيهية متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع، بفعاليات متنوعة وموزعة على عدة مناطق داخل المدينة تناسب أفراد العائلة والفئات العمرية المختلفة.

وتشمل الفعاليات منطقتي ممشى الشاطئ والمارينا والتي تتمتع بجلسات عائلية خارجية وأنشطة متنوعة بإطلالة مباشرة على البحر، كذلك منطقة مركز المعارض والمؤتمرات Bay-X والذي سيضم مهرجان وعروض موسيقية وسباقات ترفيهية، ومجموعة مختارة من عربات الأطعمة بالإضافة إلى صالة السينما رباعية الأبعاد "كي-ماكس" وحلبة جمان كارتنج وغيرها في حي البيلسان.

وستضم منطقة منتجع "لاجونا إسكيب" أنشطة شيقة ومتنوعة مثل ركوب الدراجات النارية الرباعية، وأنشطة بحرية مختلفة مثل الاستمتاع بالسباحة والدبابات البحرية، بالإضافة إلى الأنشطة البحرية التابعة لشاطئ "يام" والتي تضم الألعاب المائية العائمة "أكوا فن".

وتتضمن منطقة نادي اليخوت والرياضات البحرية "البيلسان مارينا" تنظيم رحلات للسباحة والغوص وصيد الأسماك.

وتقدم المدينة برامج وباقات ترفيهية وسياحية تشمل السكن بتجارب شيقة للزوار.

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية