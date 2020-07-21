أخبار عاجلة

بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا -
11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة -
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية -
رغم إعلان حالة الطوارئ بالولاية.. مسلحون يقتلون 20 قروياً في دارفور السودانية -
هذه هي علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص.. تعرَّف عليها -
اتحاد التجديف يسعى لتوسيع ممارسة اللعبة.. منتجع نوفا المحطة الجديدة -
تعهّد باختيار امرأة للمنصب.. "بايدن" يستعد لإعلان نائبته في انتخابات الرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

81 مخالفة احترازات وتكدس في ألفي جولة رقابية وأعمال تعقيم بالشرقية

Print
81 مخالفة احترازات وتكدس في ألفي جولة رقابية وأعمال تعقيم بالشرقية 81 مخالفة احترازات وتكدس في ألفي جولة رقابية وأعمال تعقيم بالشرقية
استمراراً لجهود "الأمانة" وبمشاركة 9547 فرداً من الطواقم البشرية

81 مخالفة احترازات وتكدس في ألفي جولة رقابية وأعمال تعقيم بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 878 جولة رقابية، وأعمال تعقيم وتطهير لـ 1076 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 9547 فرداً من الطواقم البشرية، استمرارًا للجهود المبذولة للتعقيم والتطهير والرقابة الصحية لضمان بيئة صحية آمنة.

ورصدت الأمانة خلال الجولات 61 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و20 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً إلى التعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) لتقوم بمباشرتها على الفور.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال

605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764

605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز

"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز

شبكة عيون الإخبارية