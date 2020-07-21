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النفط يرتفع على وقع أنباء إيجابية حول لقاح "كورونا"

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النفط يرتفع على وقع أنباء إيجابية حول لقاح "كورونا" النفط يرتفع على وقع أنباء إيجابية حول لقاح "كورونا"
مخاوف من تراجع الطلب القوي من الصين الأشهر المقبلة

النفط يرتفع على وقع أنباء إيجابية حول لقاح

ارتفعت النفط اليوم بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح لفيروس كورونا؛ فيما قللت المخاوف من أن تؤدي إجراءات عزل عام جديدة بسبب موجة ثانية من الفيروس من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، بواقع 21 سنتًا إلى 43.49 دولارًا للبرميل؛ فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 11 سنتًا إلى 40.62 دولارًا.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد تَلَقّت الأسعار الدعم من تطورات مشجعة بشأن لقاح مع مسارعة منتجي العقاقير والمؤسسات الطبية لإيجاد سبيل لمواجهة أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.

وحذر محللون من الطبيعة الهشة لسوق النفط؛ مما يثير مخاوف بأن الطلب القوي من الصين قد يتراجع في الأشهر المقبلة.

وقالت شركة الاستشارات "يوراشيا غروب" في مذكرة: رغم الهدوء، ستظل أسواق النفط تعاني من درجة ما من الضغط، في حين تشتري الصين خامًا يزيد كثيرًا عما يمكن لمصافيها أن تعالجه.

النفط النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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