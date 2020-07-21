بدء مشروع إنارة طريق "الخليل" بمكة وافتتاح مدينة السيارات

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مشاريع حيوية تقابل مطالبات الأهالي بالقضاء على الظلام الحالك

بدأت أمانة العاصمة المقدسة، في إنارة طريق إبراهيم الخليل بمكة المكرّمة، الممتد حتى مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5".

وجاء مشروع الإنارة لطريق إبراهيم الخليل، في إطار الجهود التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة، لتحسين مدخل المدينة، وحفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق الذي يسلكه عديد من سكان تلك المخططات؛ فضلًا عن افتتاح مدينة السيارات، وعديد من المشاريع الحيوية بالمنطقة.

وبدأ مشروع الإنارة بالفعل على امتداد مخطط ولي العهد 5، ومن المقرر أن تمتد حتى الوصول إلى مخطط 8 ليشمل جميع أنحاء الطريق الرابط جنوب مكة بالمسجد الحرام.

وستحدّ إنارة الطريق -بلا شك- من الحوادث المرورية الدامية، التي يشهدها الطريق؛ خاصةً في الفترة المسائية؛ نظرًا لانعدام الإنارة فيه؛ وهو ما طالَبَ به السكان في تقارير سابقة نشرتها "سبق"؛ حيث طالبوا أمانة العاصمة المقدسة بضرورة إنارة الطريق على وجه السرعة؛ للحد من الحوادث، والقضاء على الظلام الحالك الذي يحيط بالطريق منذ عدة سنوات.

أمانة العاصمة المقدسة