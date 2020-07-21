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جراحة الساعة والنصف تنقذ "مسناً" يبلغ من العمر 99 عاماً من تورم بالوجه

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جراحة الساعة والنصف تنقذ "مسناً" يبلغ من العمر 99 عاماً من تورم بالوجه جراحة الساعة والنصف تنقذ "مسناً" يبلغ من العمر 99 عاماً من تورم بالوجه
أجراها فريق متخصص بمستشفى النور بمكة عبر قسطرة الأوعية التداخلية

جراحة الساعة والنصف تنقذ

نجح فريق متخصص في التجمع الصحي بمكة المكرّمة، ممثلاً في قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بمستشفى النور التخصصي، في إجراء عملية قسطرة أوعية تداخلية لمريض يبلغ من العمر 99 عاماً يعاني تورماً في الوجه.

وأوضح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية الدكتور محمد بن عمر بافرج، أن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني تورماً بالوجه والطرف العلوي الأيمن وفشلاً كلوياً مزمناً، وبعد عمل أشعة بالصبغة تبين وجود انسداد كامل للوريد الأجوفي العلو، ما استدعى تحضيره لعملية الأوعية التداخلية بالقسطرة.

وأضاف الدكتور بافرج، أنه تم إجراء عملية توسعة الانسداد بالبالون التي استغرقت ساعة ونصفاً.

وأشار إلى أن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح وخرج المريض في اليوم نفسه مع اختفاء التورم بالوجه والطرف العلوي الأيمن.

وأكد مدير المستشفى الدكتور وائل بن حسين الميمني، أن قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بالمستشفى يعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال نتيجة الدعم الكامل الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- التي تسعى دائماً إلى توفير كل الإمكانات في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.مستشفى النور التخصصي مكة المكرّمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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