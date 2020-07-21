بعضها فاسد والآخر سلّم لـ"إكرام".. حملة تصادر 800 كجم خضروات بمكة

★ ★ ★ ★ ★

استهدفت باعة جائلين مخالفين.. و"الشنبري" يدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ

نفذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، أمس، حملة على الباعة الجائلين المخالفين؛ وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنه تمت مصادرة 800 كيلو جرام من الخضروات والفواكه، تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في منطقة جبل النور؛ حيث تم تسليم 670 كيلوجرامًا من الخضروات والفواكه، بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف 130 كيلوجرامًا فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد "الشنبري" أن الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية؛ لافتًا إلى الدور الكبير للمواطنين والمقيمين في الحد من الباعة الجائلين؛ وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات الصحية؛ داعيًا الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.أمانة العاصمة المقدسة