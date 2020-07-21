أخبار عاجلة

بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا -
11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة -
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية -
رغم إعلان حالة الطوارئ بالولاية.. مسلحون يقتلون 20 قروياً في دارفور السودانية -
هذه هي علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص.. تعرَّف عليها -
اتحاد التجديف يسعى لتوسيع ممارسة اللعبة.. منتجع نوفا المحطة الجديدة -
تعهّد باختيار امرأة للمنصب.. "بايدن" يستعد لإعلان نائبته في انتخابات الرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعضها فاسد والآخر سلّم لـ"إكرام".. حملة تصادر 800 كجم خضروات بمكة

Print
بعضها فاسد والآخر سلّم لـ"إكرام".. حملة تصادر 800 كجم خضروات بمكة بعضها فاسد والآخر سلّم لـ"إكرام".. حملة تصادر 800 كجم خضروات بمكة
استهدفت باعة جائلين مخالفين.. و"الشنبري" يدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ

بعضها فاسد والآخر سلّم لـ

نفذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، أمس، حملة على الباعة الجائلين المخالفين؛ وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنه تمت مصادرة 800 كيلو جرام من الخضروات والفواكه، تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في منطقة جبل النور؛ حيث تم تسليم 670 كيلوجرامًا من الخضروات والفواكه، بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف 130 كيلوجرامًا فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد "الشنبري" أن الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية؛ لافتًا إلى الدور الكبير للمواطنين والمقيمين في الحد من الباعة الجائلين؛ وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات الصحية؛ داعيًا الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء

بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء

"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري

"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري

بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا

بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا

"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة

"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة

شبكة عيون الإخبارية