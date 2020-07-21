تنبيه من "الأرصاد" للباحة و9 من محافظاتها.. أمطار ورياح ورؤية تتدنى

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حالة تستمر حتى 10 مساء.. و"المدني" يدعو للحذر والبعد عن مجاري السيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة 10 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة