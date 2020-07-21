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أول صور حقيقية مسربة لهاتف "سامسونج جلاكسي نوت 20 ألترا"

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أول صور حقيقية مسربة لهاتف "سامسونج جلاكسي نوت 20 ألترا" أول صور حقيقية مسربة لهاتف "سامسونج جلاكسي نوت 20 ألترا"
كشفت مواصفات الهاتف الثوري المرتقب قبل الإعلان عنه رسميًّا

أول صور حقيقية مسربة لهاتف

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أول صور حقيقية مسربة لهاتف شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية المرتقب "جلاكسي نوت 20 ألترا".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، الصورة المسربة، التي كشفت مواصفات الهاتف الثوري المرتقب، قبل الكشف عنه رسميًّا في مؤتمر سامسونج الضخم يوم 5 أغسطس المقبل.

ويظهر من خلال تلك الصورة أن لون هاتف "جلاكسي نوت 20 ألترا" الرئيسي سيكون برونزيًّا غامقًا، كما أنه سيكون مزودًا بحواف شاشة منحنية قليلًا رفيعة جدًّا على الجانبين، لتوفير مساحة أكبر للشاشة اللمسية.

ويبدو من شكل شاشة "جلاكسي نوت 20 ألترا"، أنها لا تزال مسطحة، مثل شاشات هواتف سامسونج السابقة.

كما سيحتوي هاتف "جلاكسي نوت 20 ألترا" على 3 كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 108 ميغابيكسل، والثانية للتكبير بالمنظار والثالثة بزاوية تصوير عريضة للغاية.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج في نفس المؤتمر عن 5 أجهزة دفعة واحدة، وهم بخلاف هاتفي "جلاكسي نوت 20": "جلاكسي زد فولد 2"، و"جلاكسي زد فليب" و"جلاكسي تاب إس 7"، و"جلاكسي تاب إس 7 بلس"، و"جلاكسي ووتش 3"، و"جلاكسي بودز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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