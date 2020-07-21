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مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

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للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

مكة..

نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 337 مخالفة.

تأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكة المكرّمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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