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"ناظر لـ"سبق":لا يوجد شيء يضاهي صُنع ابتسامة جميلة مفعمة بالأمل على شفاه الأيتام

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"ناظر لـ"سبق":لا يوجد شيء يضاهي صُنع ابتسامة جميلة مفعمة بالأمل على شفاه الأيتام "ناظر لـ"سبق":لا يوجد شيء يضاهي صُنع ابتسامة جميلة مفعمة بالأمل على شفاه الأيتام
تفاصيل أول برنامج للتأمين الصحي المجاني تقدمه "بوبا العربية" لأكثر من 2600 يتيم

"لا يوجد شيء على الإطلاق يضاهي صُنع ابتسامة جميلة مفعمة بالأمل على شفاه الأيتام".. هذا ما أكّده "لؤي ناظر" رئيس مجلس إدارة "بوبا العربية" للتأمين التعاوني، في معرض حديثه عن أول مبادرة من نوعها للمسؤولية الاجتماعية تقدم للأيتام في "الرعاية الصحية المتكاملة"، التي صمَّمتها شركة بوبا قبل 9 سنوات وما زالت مستمرة حتى اليوم.

وتعود البدايات إلى عام 2011م، والهدف كان جميع الأيتام المقيمين في الدور الإيوائية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والآن عدد المستفيدين من أول مبادرة من نوعها للمسؤولية الاجتماعية تقدم للأيتام في "الرعاية الصحية المتكاملة"، أكثر من 2600 يتيم يعيشون في أكثر من 47 مقرًّا، ما بين دور وجمعيات خيرية إيوائية لرعاية الأيتام، موزعين على 13 مدينة، كما أن الخدمات التي يقدّمها البرنامج لا تنحصر على الأيتام فقط؛ بل تشمل اليتيمات اللاتي طُلِّقن أو تَرَمَّلن ورجعن لدور الرعاية الاجتماعية مرة أخرى للعيش فيها مع أبنائهن.

وحول تفاصيل أول برنامج للتأمين الصحي المجاني للأيتام دشّنته "بوبا العربية" في عام 2011، يقول "لؤي ناظر" رئيس مجلس إدارة "بوبا العربية للتأمين التعاوني"، في حديثه لـ"سبق": إنه لا يوجد شيء على الإطلاق يضاهي صُنع ابتسامة جميلة مفعمة بالأمل على شفاه الأيتام، مطالبًا مجتمع الأعمال بإحداث التغيير الإيجابي في حياتهم ومستقبلهم.

وعن أهم المميزات التي يتسم بها برنامج "بوبا العربية للتأمين الصحي المجاني للأيتام"، يضيف: يقدم خدمات لا تتوافر لكبار العملاء، وتغطيته كل المستويات العلاجية التي لا يغطيها التأمين العادي، مع توفيره خطًّا ساخنًا لهم؛ لمساعدتهم على الفور عند أي مشكلة تطرأ لهم في المجال الصحي، إضافة إلى أنه يقدم لهم برنامجًا صحيًّا متكاملًا يُمَكِّن الأطباء من زيارتهم للكشف الصحي، ولم يستثنِ البرنامج التوعية التثقيفية من خلال تنظيمه الدوري للورش التعليمية الصحية.. ومن المزايا المحورية للبرنامج: تفعيل خاصية ما يُعرف بـ"التعقب المباشر" لحظة استخدام الأيتام بطاقة التأمين عبر مركز الاتصالات الخاص بالشركة؛ لمعرفة مستوى الخدمة التي يتلقونها عند زيارتهم للمستشفيات. بوبا العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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