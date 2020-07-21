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رواندا: السماح بإعادة فتح المساجد وتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية

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رواندا: السماح بإعادة فتح المساجد وتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية رواندا: السماح بإعادة فتح المساجد وتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية
مع التقيد بالتوجيهات الطبية والتباعد البدني وارتداء الكمامات

رواندا: السماح بإعادة فتح المساجد وتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية

أعلنت الرواندية، السماح بفتح المساجد في عموم البلاد؛ في إطار الخطة الحكومية الرامية إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة المستجد، مع التقيد بالتوجيهات الطبية؛ خاصة التباعد البدني وارتداء الكمامات.

وكانت الحكومة الرواندية قد أعلنت إجراءات جديدة في يونيو الماضي؛ لتخفيف القيود عن المناسبات الدينية، ومنها السماح بحضور عدد محدود لحفلات الزواج والجنائز.

وتم الإعلان في الأول من يونيو عن إجراءات تخفيف الإغلاق جزئيًّا في رواندا؛ حيث تَلَقّت الشركات العمومية والخاصة إذنًا باستئناف العمل مع العمال الأساسيين؛ بينما يستمر العمال الآخرون في العمل عن بُعد.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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