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نسبة التعافي بالسعودية تعدت الـ80 %.. "الصحة" تستعرض الوضع العالمي لـ"كورونا"

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دعت للمشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

نسبة التعافي بالسعودية تعدت الـ80 %..

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات الجديد (COVID-19) اليوم الثلاثاء الموافق 30 ذي القعدة 1441 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الوضع العالمي لفيروس كورونا، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوص، ويجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

يُذكر أنه بحسب إعلان وزارة الصحة أمس الاثنين 20 يوليو 2020، فقد بلغت نسبة التعافي 80.23 ٪، ونسبة الوفيات 1٪؛ إذ بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) 253349 حالة، وزاد إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 203259 حالة -ولله الحمد-، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2523 حالة وفاة -رحمهم الله-.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس قد حذَّر في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من مقر المنظمة بمدينة جنيف أمس من خطر تعرُّض نصف مليار شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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