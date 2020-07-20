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"صحة عسير" تتصدر مؤشري "موارد" و"مركز اتصالات الموظفين"

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"صحة عسير" تتصدر مؤشري "موارد" و"مركز اتصالات الموظفين" "صحة عسير" تتصدر مؤشري "موارد" و"مركز اتصالات الموظفين"

تصدرت "صحة عسير" المؤشر الأسبوعي لبرنامج "موارد" بنسبة أداء ١٠٠٪؜، ونسبة الرضى على الإغلاق ١٠٠٪؜، ليكون المؤشر العام ١٠٠٪؜، كما حقق مركز اتصالات الموظفين للموارد البشرية بصحة عسير في المؤشر الأسبوعي نسبة أداء ١٠٠٪؜، ونسبة الرضا على الإغلاق ١٠٠٪؜، ليكون المؤشر العام ١٠٠٪؜.

وتواصل "صحة عسير" جهودها الحثيثة لتطوير مستوى جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتطوير بيئة العمل، ورفع نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم.

ورفع مساعد المدير العام للموارد البشرية بصحة عسير، الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، على دعمه الكبير، ومتابعته اليومية لفريق العمل، وتأكيده المستمر على العمل بروح الفريق الواحد، حتى تحقق هذا الإنجاز في المؤشر الأسبوعي، والذي يعكس تطور أداء العاملين وتقديم الخدمة بشكل متقن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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