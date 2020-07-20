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8 الصبح - في الذكرى الـ 68 لها.. قراءة تاريخية في مضمون بيانات ثورة 23 يوليو
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الخميس 23 يوليو 2020 11:58 صباحاً
"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء
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الخميس 23 يوليو 2020 11:55 صباحاً
حدد تركيا بالاسم.. "ماكرون" يطالب بمعاقبة من يتدخل في الشأن الليبي
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الخميس 23 يوليو 2020 11:55 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
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الخميس 23 يوليو 2020 11:55 صباحاً
"الطريفي" يفجر مفاجأة: التركي "قورشون" طمح في الرعاية السعودية وفشل
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الخميس 23 يوليو 2020 11:55 صباحاً
"الموارد البشرية": تطبيق المرحلة 16 من برنامج حماية الأجور اقترب
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الخميس 23 يوليو 2020 11:55 صباحاً
إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة
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الخميس 23 يوليو 2020 11:55 صباحاً
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57%
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الخميس 23 يوليو 2020 11:55 صباحاً
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية
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الخميس 23 يوليو 2020 11:55 صباحاً
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم
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الخميس 23 يوليو 2020 11:55 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اشتباكات بين المحتجين والشرطة خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في الحلة العراقية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 20 يوليو 2020 11:36 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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