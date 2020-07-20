5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن و4 حالات شفاء

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جي بي سي نيوز :- قال موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن انه تم تسجيل (5) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من البحرين، و2 من سوريا، و1 من السعوديّة).

و كما سُجِّلت (4) حالات شفاء لهذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة التراكمي التي تمّ اكتشافها إلى (1223) حالة.

و بين تنه تمّ اليوم إجراء (6066) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (519998) فحصاً.

إجراءات أخرى:

▪طلبت منظّمة الصحّة العالميّة من وزارة الصحّة عدم احتساب إصابات سائقي الشاحنات غير الأردنيين الذين تمّ اكتشاف إصاباتهم على الحدود، وأعيدوا إلى الدول التي قدموا منها؛ بحيث تعتمد الإصابات التي دخلت مستشفيات المملكة فقط؛ وبناء عليه سيتمّ تحديث إجمالي أعداد الإصابات لتعكس ذلك اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.

▪في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وعودة تفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة؛ تحذّر وزارة الصحّة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً ما يتعلّق بإقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً؛ وتؤكّد أنّ الجهات المختصّة ستقوم بتكثيف جهودها، واتّخاذ إجراءات صارمة بحقّ مخالفي أوامر الدّفاع.

▪كما تؤكّد وزارة الصحّة ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان) الذي ساهم باكتشاف العديد من الحالات، وتسهيل وصول فرق التقصّي الوبائي إلى المخالطين، وكذلك استخدام تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والإرشادات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم.