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أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية

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أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية
لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان في حق مسلمي الأويغور

أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، إضافة 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية، لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة بكين لسكانها من الأويغور بمقاطعة شينجيانغ.

وفي التفاصيل، قالت في بيانٍ صادر لها اليوم الاثنين: إن هذه الشركات تشمل العديد من شركات المنسوجات وشركتين تقول إنها كانت تجري تحليلات جينية تستخدم لمزيد من القمع للأويغور والأقليات المسلمة الأخرى.

وبحسب البيان، تعد هذه هي المجموعة الثالثة من الشركات والكيانات في الصين التي أضيفت إلى القائمة السوداء للولايات المتحدة بعد أن أضاف إعلانين سابقين، 37 شركة وكيانًا قالت واشنطن إنها متورطة في قمع الصين في شينجيانغ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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