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شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء

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عبر تصاميم تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد.. منصات

حظيت مبادرات فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتنافسها المحمود في نشر الدعوات الصادقة عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لولي أمر المسلمين خادم الحرمين الشريفين الإمام العادل والملك الصالح سلمان بن عبدالعزيز، بإشادة وثناء من رواد التواصل الاجتماعي الذين علّقوا على التغريدات بالدعاء للملك المفدى.

وتضمَّنت اللوحات والبروشورات المنشورة كلمات ودعاء موجَّهًا للملك سلمان -حفظه الله- أن يشفيه الله شفاء لا يغادر سقمًا، وأن يطيل في عمره على طاعته، وأن يجمع له بين الأجر والعافية.

يُشار إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اشتعل بالدعاء والابتهال أن يشفي اللهُ خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وأن يطيل في عمره؛ وذلك عقب صدور بيان من الديوان الملكي بدخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات الطبية من جراء وجود التهاب في المرارة.

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

شاهد.. منصات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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