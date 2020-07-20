الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة

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جي بي سي نيوز :- قال وزير العمل نضال البطاينة ان الوزارة استقبلت منذ بداية جائحة كورونا 42 الف شكوى عمالية .

وتكد ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أصدر البلاغ رقم 8 بموجب أمر الدفاع رقم 6 وذلك لرواتب شهري تموز وآب .

وبين البطاينة ان بلاغ رقم 8 يجيز لصاحب العمل من القطاعات الأكثر تضررا الاتفاق مع العامل تخفيض أجره إلى 20 بالمئة كحد أعلى .

واشار الى ان القرار سمح بالاتفاق مع العاملين الذين لا يؤدون عملا بخصم 50% بدلا من 60% وبحد أدنى هو الحد الأدنى للأجور والبالغ 220 ديناراً .

ونوه الى ان القطاعات ليست ضمن قائمة الأكثر تضررا لا يجوز الخصم على العامل ويتلقى أجره الطبيعي، دون خصومات، سواء كان يعمل بمقر المؤسسة أو عن بعد .

واستقبلت وزارة العمل 42576 شكوى عمالية منذ آذار الماضي بحق 8585 منشأة بعدد عاملين بلغ 315259، وكان هناك منشأة ملتزمة بدفع الأجور 6523 منشأة 303115 عامل وعاملة، وتضمنت الشكاوى 5676 انهاء خدمات منهم 1673 تم انهاء خدماتهم بشكل قانوني، و3383 عامل وعاملة 140 شكوى قيد المتابعة، تحويل 240 شكوى للقضاء للنظر بها بموجب أمر الدفاع.

وتم تنفيذ 1150 زيارة للمدارس الخاصة، 1350 شكوى على مدارس خاصة منها 1150 أجور و200 شكوى انهاء خدمات، 1350 معلم ومعلمة عادوا للعمل، 790 منشأة عليها شكاوى تأخير أجور.