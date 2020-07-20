أخبار عاجلة

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء -
حدد تركيا بالاسم.. "ماكرون" يطالب بمعاقبة من يتدخل في الشأن الليبي -
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
"الطريفي" يفجر مفاجأة: التركي "قورشون" طمح في الرعاية السعودية وفشل -
"الموارد البشرية": تطبيق المرحلة 16 من برنامج حماية الأجور اقترب -
إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة -
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% -
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية -
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم -
التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قريبًا.. صدور " في زمن الوباء" للكاتب ضياء السبيري

Print
قريبًا.. صدور "مصر في زمن الوباء" للكاتب ضياء السبيري قريبًا.. صدور " في زمن الوباء" للكاتب ضياء السبيري

مصراوي Masrawy

09:41 م الإثنين 20 يوليه 2020

(مصراوي):

يصدر قريبًا عن دار ببلومانيا للنشر كتاب " في زمن الوباء.. شهادتي حول حقبة مهمة في تاريخ مصر-كوفيد 19" للكاتب الصحفي ضياء السبيري.

الكتاب يضم مقدمة و16 فصلًا وهي حالة التهاون والانكار الشعبي، كيف ومتى وصل الفيروس مصر.. الحالة صفر، بداية الظهور والانتشار الصامت، الاستشعار بالخطر، في رحاب مرحلة الإفلاس الفكري، بطولات الجيش الأبيض، تجار الأزمات وأوجاع البسطاء، مصر في مواجهة الوباء، تبعات جائحة كورونا، نماذج دولية لمواجهة الجائحة، شهادات الناجين من الفيروس، حكايات من العزل، شركاء المحنة، خرافات حول كوفيد – 19، نجوم وشخصيات عامة تحت وطأة كوفيد، قائمة الشرف.. شهداء الجيش الأبيض.

يتتبع "السبيري" أزمة وصول المستجد إلى مصر منذ اللحظات الأولى، ويتعقب مراحله المتطورة والمتلاحقة عن قرب شديد وعن تعامل مباشر مع الأزمة.

جاء مقدمة الكتاب: "كنت أتجول في الشوارع صباحًا ومساء، وأذهب لعملي مستقلًا وسائل المواصلات الجماعية أحيانًا، رأيت قلقًا وخوفًا شديدًا في المواطنين، شاهدت الخوف في عيون العائلات كثيرًا، لذلك قررت أن أراقب الوضع جيدًا، وأن أدون وأكتب حتى تقرأ الأجيال القادمة، ليعلمون حجم المعاناة التي عاشتها مصر أو تمر بنا الأيام في وقت لاحق لنعاود الكرة، أو قد تجعلنا نقف وقفة واحدة لنكشف عن عورات المجتمع الحقيقية ونحاول أن نصلحها".
كتاب مصر في زمن الوباء

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.. هذا ما كشفته "الأجسام المضادة"

دراسة: ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.. هذا ما كشفته "الأجسام المضادة"

حصل إيه النهاردة في مصر

حصل إيه النهاردة في مصر

٢٣يوليو.. "الإصلاح الزراعي" أيقونة الثورة ورمز خلاص الفلاح المصري من الإقطاع الحلقة الكاملة| #من_مصر

٢٣يوليو.. "الإصلاح الزراعي" أيقونة الثورة ورمز خلاص الفلاح المصري من الإقطاع الحلقة الكاملة| #من_مصر

قرارات جديدة لرئيس الوزراء سيتم العمل بها من 26 يوليو| #من_مصر

قرارات جديدة لرئيس الوزراء سيتم العمل بها من 26 يوليو| #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية