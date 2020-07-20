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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

يصدر قريبًا عن دار ببلومانيا للنشر كتاب "مصر في زمن الوباء.. شهادتي حول حقبة مهمة في تاريخ مصر-كوفيد 19" للكاتب الصحفي ضياء السبيري.

الكتاب يضم مقدمة و16 فصلًا وهي حالة التهاون والانكار الشعبي، كيف ومتى وصل الفيروس مصر.. الحالة صفر، بداية الظهور والانتشار الصامت، الاستشعار بالخطر، في رحاب مرحلة الإفلاس الفكري، بطولات الجيش الأبيض، تجار الأزمات وأوجاع البسطاء، مصر في مواجهة الوباء، تبعات جائحة كورونا، نماذج دولية لمواجهة الجائحة، شهادات الناجين من الفيروس، حكايات من العزل، شركاء المحنة، خرافات حول كوفيد – 19، نجوم وشخصيات عامة تحت وطأة كوفيد، قائمة الشرف.. شهداء الجيش الأبيض.

يتتبع "السبيري" أزمة وصول فيروس كورونا المستجد إلى مصر منذ اللحظات الأولى، ويتعقب مراحله المتطورة والمتلاحقة عن قرب شديد وعن تعامل مباشر مع الأزمة.

جاء مقدمة الكتاب: "كنت أتجول في الشوارع صباحًا ومساء، وأذهب لعملي مستقلًا وسائل المواصلات الجماعية أحيانًا، رأيت قلقًا وخوفًا شديدًا في عيون المواطنين، شاهدت الخوف في عيون العائلات كثيرًا، لذلك قررت أن أراقب الوضع جيدًا، وأن أدون وأكتب حتى تقرأ الأجيال القادمة، ليعلمون حجم المعاناة التي عاشتها مصر أو تمر بنا الأيام في وقت لاحق لنعاود الكرة، أو قد تجعلنا نقف وقفة واحدة لنكشف عن عورات المجتمع الحقيقية ونحاول أن نصلحها".

