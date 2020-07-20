4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت الأحد، 4 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 1218، بحسب موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الحالات إلى 3 لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و1 من العراق)، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري.

وبحسب الموجز، سُجِّلت أيضاً حالتا شفاء الأحد، في مستشفى الأمير حمزة، كما تمّ إجراء 6715 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 513932 فحصا.

وأكدت وزارة الصحّة أهميّة استخدام تطبيق (أمان) الذي ساهم باكتشاف العديد من الحالات، وقد أدى ذلك إلى سهولة وصول فرق التقصّي الوبائي إلى جميع مخالطي هذه الحالات.

الوزارة، أكدت أيضا أهميّة استخدام تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.