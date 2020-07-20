الاحتلال يصادق على حبس أردني 19 عاما

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جي بي سي نيوز :- صادقت محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، الاثنين، على الاتفاق الذي تم بين النيابة ومحامي الدفاع عن المواطن الاردني طاهر خلف، الذي ادين بجريمة الشروع في القتل العمد وارتكاب عمل ارهابي والتسبب في اضرار خطيرة والحاق الاذى بغواصين على خلفية "قومية متطرفة" في نوفمبر 2018 في البحر الأحمر، وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة تسعة عشر عاما والزمته بدفع تعويضات بقيمة مائتين وخمسين الف شيكل للغواصين، بحسب هيئة البث الاسرائيلي مكان.

وقالت الهيئة إن المدان كان قد استغل تاشيرة الدخول بهدف العمل كي يرتكب عملية عدائية "ليرتقي شهيدا" بحسب ما جاء في لائحة الاتهام، وفي الموعد المذكور قام بضرب الغواصين بمطرقة حديدية من اجل قتلهما.

وقالت المحكمة إن الجرائم التي ارتكبها المدان هي قاسية للغاية اذ اراد قتل غواصين في الميناء لكونهما مستوطنين إسرائيليين.

وكالات