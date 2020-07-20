أخبار عاجلة

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء -
حدد تركيا بالاسم.. "ماكرون" يطالب بمعاقبة من يتدخل في الشأن الليبي -
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
"الطريفي" يفجر مفاجأة: التركي "قورشون" طمح في الرعاية السعودية وفشل -
"الموارد البشرية": تطبيق المرحلة 16 من برنامج حماية الأجور اقترب -
إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة -
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% -
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية -
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم -
التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاحتلال يصادق على حبس أردني 19 عاما

Print
الاحتلال يصادق على حبس أردني 19 عاما الاحتلال يصادق على حبس أردني 19 عاما

جي بي سي نيوز :- صادقت محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، الاثنين، على الاتفاق الذي تم بين النيابة ومحامي الدفاع عن المواطن الاردني طاهر خلف، الذي ادين بجريمة الشروع في القتل العمد وارتكاب عمل ارهابي والتسبب في اضرار خطيرة والحاق الاذى بغواصين على خلفية "قومية متطرفة" في نوفمبر 2018 في البحر الأحمر، وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة تسعة عشر عاما والزمته بدفع تعويضات بقيمة مائتين وخمسين الف شيكل للغواصين، بحسب هيئة البث الاسرائيلي مكان.

وقالت الهيئة إن المدان كان قد استغل تاشيرة الدخول بهدف العمل كي يرتكب عملية عدائية "ليرتقي شهيدا" بحسب ما جاء في لائحة الاتهام، وفي الموعد المذكور قام بضرب الغواصين بمطرقة حديدية من اجل قتلهما.

وقالت المحكمة إن الجرائم التي ارتكبها المدان هي قاسية للغاية اذ اراد قتل غواصين في الميناء لكونهما مستوطنين إسرائيليين.

وكالات 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
قبرص تسلم أميركا عنصراً من حزب الله متهماً بتجارة المخدرات

قبرص تسلم أميركا عنصراً من حزب الله متهماً بتجارة المخدرات

الرزاز : موقف الأردن ثابت تجاه إجراءات إسرائيل في ضم أراض من الضفة الغربية

الرزاز : موقف الأردن ثابت تجاه إجراءات إسرائيل في ضم أراض من الضفة الغربية

تقرير: روسيا أرسلت "دلافين مدربة" للحرب في سوريا

تقرير: روسيا أرسلت "دلافين مدربة" للحرب في سوريا

دياب: موجة قوية من الداخل والخارج تستهدف لبنان

دياب: موجة قوية من الداخل والخارج تستهدف لبنان

شبكة عيون الإخبارية