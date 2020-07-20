"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020

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استجابة لطلب الحكومة لمعرفة آراء واتجاهات المجتمع حول القضايا العامة

حافظ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام على مستوى نتائج مؤشرات الأداء في النصف الأول لعام 2020 رغم تحديات أزمة كورونا؛ إذ قام المركز بإجراء (35) استطلاعًا هاتفيًّا لآراء المواطنين، وذلك بمشاركة (40.766) مواطنًا ومواطنة من مختلف مناطق السعودية.

وقد مثلت نسبة مشاركة الرجال 57 % والنساء 43 % من مجموع المواطنين المشاركين في هذه الاستطلاعات.

وقد تراوح حجم العينة لكل استطلاع ما بين 1200 و2500 مشارك.

ويعتبر المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" أول مركز وطني متخصص في إجراء استطلاعات الرأي العام الرسمية في السعودية.

وتأتي هذه الاستطلاعات استجابة للطلب المتزايد من الأجهزة الحكومية للوصول إلى آراء واتجاهات أفراد المجتمع حول مختلف القضايا العامة ذات العلاقة بتطوير السياسات والبرامج والخدمات الحكومية؛ بهدف تعزيز مشاركة المواطن في دعم عملية اتخاذ القرار من خلال نتائج محايدة وموثوقة.

ويعتمد المركز في تنفيذ الاستطلاعات على استخدام المقابلة الهاتفية المباشرة وفقًا للأساليب العلمية والممارسات العالمية في مجال استطلاعات الرأي العام.

ويتعاون المركز مع الخبرات الوطنية من المتخصصين والمهتمين في قضايا المجتمع المختلفة، كما يضم المركز لجنة علمية من أساتذة الجامعات في مجالات الإحصاء والإعلام وعلم البيانات وعلم الاجتماع، إضافة إلى فريق عمل متكامل لضبط جودة الاستطلاعات، وتحليل البيانات والنتائج، وإعداد وتصميم التقارير.