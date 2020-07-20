عضو "شورى" يطالب بتمديد تقاعد الممارس الصحي إلى 62 عاماً بدلاً من 60

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أرجع ذلك إلى ظروف ومتغيرات " فيروس كورونا

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي، بأن يكون سن التقاعد للممارسين الصحيين هو (٦٢) عاماً بدلاً من (٦٠) عاماً.

وقال "ساعاتي" في جلسة المجلس التي عقدت اليوم تعقيباً على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد: "بناء على الظروف والمتغيرات المستجدة خاصة مع تداعيات جائحة "كوفيد ١٩" التي جسدت الأهمية الحيوية للجيش الأبيض لأمننا الصحي الآني والمستقبلي، فإنني أطالب بهذا التعديل، وبالطبع مشروطاً برغبة الممارس الصحي في التمديد وتوفر اللياقة الصحية لديه".

وأوضح "ساعاتي" أن ذلك يشمل الأطباء الأخصائيين والعامين وفئات التمريض والفئات الطبية المساعدة اخصائيين وفنيين في تخصصات الأشعة والمختبرات والعمليات والتخدير والصيدلة والعلاج الطبيعي والتنفسي والتغذية العلاجية وغيرها، مشيراً بأن هناك قراراً موجوداً بالنسبة للأطباء الاستشاريين يسمح بالتمديد لهم حتى سن السبعين.

ولخص الدكتور الساعاتي مبررات مطالبته في: مقتضيات المصلحة والحاجة الوطنية، ذلك أن المقترح سيحقق زيادة مدة الاستفادة من الطاقات البشرية الصحية الخبيرة، وأن الموظف في هذه السن يملك رصيداً زاخراً من الخبرة العملية تنعكس على الخدمة المقدمة للمرضى وعلى استفادة الجيل الجديد من الموظفين من خبراته. كما أن نسبة الأطباء السعوديين لا تتجاوز ٣٣٪ من إجمالي الأطباء العاملين بالمملكة، ولا تتجاوز نسبة التمريض السعوديين ٤٠٪، كذلك نسبة الفنيين الصحيين السعوديين لا تتجاوز ٧٧٪.

وأضاف أن من المبررات أيضاً أن متوسط مأمول الحياة –متوسط عمر الإنسان السعودي- وصل إلى ٧٦ عاماً حسب الإحصاءات الرسمية، وأن الـ ٦٠ عاماً بالتاريخ الهجري هي في حقيقتها ٥٨ عاماً بالتاريخ الميلادي. كما أن سن التقاعد في معظم دول العالم هو ما بين ٦٢-٦٧ عاماً، وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية فإن متوسط التقاعد في العالم اليوم هو ٦٥ عاماً.