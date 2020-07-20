حالة الضياع التاريخي لدى مؤرخي الأتراك والأناضول.. أكاديمي سعودي يكشف الاضطراب والتناقضات

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اللجوء لتاريخ مركب أساسه الأساطير والخرافات والبدائيات

ربما ليس هناك أسوأ من أن يكون خصمك التاريخ إلا أن تكون طارئًا على حقائقه أو حديث عهد به! هذه الاستهلالية الموجعة يرى الكاتب والأكاديمي السعودي طلال الطريفي أنها تنطبق على تركيبة أتراك الأناضول، مؤكدًا أن هذا الشعب الذي يعاني الأزمة التاريخية لم يجد حلاً لتجاوز أزماته سوى اللجوء إلى التاريخ المركب لصياغة "تاريخ مبني على الأسطورة والخيال للفترة الضبابية القديمة، إلى ما قبل قيام وتمدد الدولة العثمانية حتى احتلالها العالم العربي".

ويرى الكاتب أن بعض الشعوب تمثل لها بعض القضايا إشكالية في الطرح، لا لشيء إلا لكونها تعاني "أزمات ذات أبعاد إثنية وأيديولوجية، وأحيانًا ثقافية ممتدة من أصولها الأولى".

ويعتبر "الطريفي" أن المعاناة لتلك التركيبة ممتدة من كونها من تلك الشعوب التي تم "تغييبها عن الحضارات العالمية قرونًا من التاريخ، خاصة التي كانت قريبة منها، وجعلت أمامها حاجزًا".

منطلقات بدائية:

وفي نقاش الكاتب الدقيق يؤكد أن (أتراك الأناضول) سعيًا لبناء عمق تاريخي لهم سعوا لبناء دويلات داخل الحضارة الإسلامية مرتكزين على أسباب، منها: منطلقاتهم البدائية. ولأن الدولة الإسلامية في عصر العباسيين استكثرت منهم كمماليك في القصور فقد كانوا في حقيقة الأمر "يمثلون المرتزقة المقننة بصكوك الملكية للخلفاء والأمراء والتجار". ومع الوقت وعوامل، مثل الحملات المغولية، تمكنوا من الهرب والانتشار في حواضر إسلامية وفي آسيا الوسطى.

ويصل الكاتب للحديث لما قامت به الدولة العثمانية، وكيف خدمها الظرف التاريخي لتصعد قوتها السياسية في ظل انهيار سياسي لغيرها في آسيا الوسطى والعالم الإسلامي، بالرغم من أن التاريخ خلا من أن "أتراك الأناضول، وآل عثمان تحديدًا، ليست لديهم مدونات أو مصادر تاريخية قديمة يستطيعون من خلالها بناء تاريخ ممتد وقديم".

رؤى وأحلام:

ولردم الفجوة التاريخية الكبيرة لديهم يصل الكاتب إلى التأكيد أن الدولة العثمانية قامت برعاية بعض المؤرخين الذين لم يجدوا مفرًّا من اللجوء لخلق الأساطير والمزاعم عن ملاحم ورؤى وأحلام "تاريخ خاص بالعثمانيين، وعام لأتراك الأناضول".

وفي ظل ذلك يشير الكاتب "الطريفي" إلى الآتي: بعض المؤرخين الأوائل قالوا بما لا يوافق العقل والمنطق والتاريخ بنسبة آل عثمان إلى القرشي؛ الأمر الذي يثبت حالة التيه والضياع التاريخي.

ومن الطبيعي أن يحدث مثل هذا الاضطراب والتضارب والتناقض في الصياغة التاريخية القديمة في تاريخهم. وبطبيعة الحال إن شعوبًا تطرأ على الحضارة الإنسانية، تحاول إثبات وجودها على خريطة التاريخ البشري بهذه الطريقة، وستعمد حتمًا إلى إحياء أرستقراطية خاصة بها، كما فعل سلاطين العثمانيين في بناء ذاتيتهم بطريقة لا تتواءم مع الثقافة الإسلامية التي كونتهم، وأحدثوا ما ليس أصلاً فيها.

ونتيجة لسيطرة الأتراك، واحتلالهم مناطق عربية فترة من الزمن، فقد حاولوا فرض ثقافتهم بالرغم من خلوها من أي عمق أو تاريخ مدون ومتداول.

أزمات نفسية وتاريخية:

ويرى الكاتب أن (الأزمة النفسية والتاريخية) للأتراك طبيعية لمن يرون أنهم "كانوا في يوم ما أصحاب نفوذ وقوة وسطوة، يمارسون الضغط التاريخي على غيرهم، وفجأة يتلاشى كل شيء، فيرون أن العرب كانوا سببًا في إسقاط إمبراطوريتهم وقوتهم ونفوذهم"! وهو مبرر -وفقًا للكاتب- لنفهم كيف "يعي أتراك الأناضول أنفسهم، أن كل ما ينسبونه إليهم من حضارة، بخلاف الحروب والتفاصيل الدموية، وينسب للدولة العثمانية في مراحل قوتها، هو في الأساس نتاج خليط من الشعوب والأجناس البشرية التي طوعوها من الأوروبيين والعرب والأكراد وغيرهم".

ويرى الكاتب أن العثمانيين في الأساس عانوا من الجنس التركي في الأناضول أكثر من غيرهم. وانعكست محاولتهم لتخطي الأمر من خلال بناء طبقة ذات سطوة من الأوربيين لقيام الأخيرين "بتدجينهم" في مظاهر العبودية بعدما أدركوا أنه لا طائل من ورائهم سوى الثورات والفوضى على مر تاريخهم.

ثقافة طارئة:

ومن الإشكاليات أمام باحثي التاريخ أن هناك حيرة كبيرة ستصادفهم ما بين الأتراك والهجين التركي الذي نتج من تكاثر الترك من الأوروبيين، وهل هؤلاء ينسبون إلى الأتراك أم إلى الثقافة التركية الطارئة، أم إلى المنطلقات الفكرية المختلطة بين الفارسية والشامانية والزرادشتية والمعتقدات القديمة التي جاءوا بها، وأن ذلك حتمًا "سيمثل أزمة أمام الباحث في التاريخ العثماني تحديدًا؛ لأنه يحتاج إلى حالة تفكيك عميقة ودقيقة".

وفي سياق الحقائق يرى الكاتب "الطريفي" أن حالة (الضياع التاريخي القديم) يقابلها وجود معلومات رسمية مؤرشفة للفترة العثمانية من العصر الوسيط، وأن ذلك كان سببًا لتشدقهم وتفاخرهم بـ"وجود أرشيف يضم ملايين الوثائق، فيما أن الأزمة ليست في الوثائق، ولا أنها فقط تمثل وجهة النظر الرسمية، بل في حالهم وتاريخهم ما قبل هذه الوثائق. وهذا ما يفسر كثيرًا من الأزمات في تاريخهم الذي يعمد إلى التركيب وسد الثغرات بالأساطير والأحلام والعواطف".

أهداف سياسية:

ويخلص الكاتب إلى خطوط عريضة، أبرزها أن ما يقوم به بعض الأتراك الأناضوليين سابقًا وحاليًا إنما يتكئ على إسقاطات مليئة بالوهم الأسطوري. مستشهدًا بما كتبه زكريا قورشون، المتخصص في التاريخ في جامعة مرمرة بإسطنبول، الذي كتب سلسلة مقالات من خمس حلقات بعنوان «ردًّا على السعوديين» في موقع صحيفة «يني شفق» التركية الناطقة بالعربية، و"تضمنت معلوماته كثيرة ومتداخلة ومتضاربة، استخدم فيها التاريخ بطريقة انتقائية، وفق أهداف سياسية واضحة من دون إحالة مرجعية، بقصد الإساءة المتعمدة إلى المملكة العربية السعودية، التي -بلا شك- تمثل وجهة النظر المعادية التي تتبناها حكومة الجمهورية التركية الحالية".

وختم الكاتب في نهاية مقالته، التي نشرها في الشقيقة "الشرق الأوسط"، واعتبرها الأولى في سلسلة ردود قادمة، بأن معظم كُتاب وأكاديميي الأناضول والأتراك قاموا بـ"طرح موضوعات تاريخية خطيرة بالنسبة إلى الأتراك في آسيا الصغرى، وبصياغة التاريخ المركب المليء بالتدليس والتمويه غير المبني على المرجعية العلمية الرصينة". معتبرًا أن " قورشون" حاد عن المنهج الأكاديمي الرصين "حين خلط الأزمتين ببعضهما، التاريخية والسياسية".