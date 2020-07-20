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استخراج بيانات مسجل قمرة القيادة للطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

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استخراج بيانات مسجل قمرة القيادة للطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران استخراج بيانات مسجل قمرة القيادة للطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران
يضم التواصل الشفهي بين الطيارين

استخراج بيانات مسجل قمرة القيادة للطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

أفاد مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني "بي.إي.إيه"، اليوم (الاثنين)، بأن المحققين استخرجوا بيانات مسجل الصوت بقمرة قيادة الطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها إيران في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأضاف المكتب على "تويتر" أنه استخلص بنجاح بيانات مسجل الصوت بقمرة القيادة للطائرة المنكوبة بما في ذلك الحادث ذاته، وفقًا لـ"رويترز".

ولم يقدم المكتب تفاصيل أخرى عن محتوى التسجيل الصوتي، الذي يضم التواصل الشفهي بين الطيارين وغيره من الأصوات داخل القمرة.

ويجري استخلاص البيانات المتوقع أن يستغرق معظم الأسبوع الجاري بحضور محقق إيراني، ويراقب العملية محققون في الحوادث الجوية من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا، فضلاً عن ممثلين عن الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وشركة بوينج وشركة سافران المصنعة للمحركات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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