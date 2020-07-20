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الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية

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الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية
أكدت أنه لابد من التقيد بالموعد الإلكتروني والحضور المُحدد

الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية

أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية عن تفعيل خدمة حجز موعد لمراجعة المقر الرئيس للأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بمدينة الرياض وفرعيها بمدينة الدمام ومحافظة جدة، عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني ابتداءً من يوم الاثنين 29 / 11 / 1441هـ الموافق 20 / 7 / 2020م.


وأكدت الأمانة العامة أنه عند مراجعة مقرها الرئيس وفرعيها؛ فإنه لا بد من التقيد بحجز موعد إلكتروني، والحضور في الموعد المُحدد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية