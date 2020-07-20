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"جونسون": نتائج التجارب السريرية للقاح أوكسفورد المضاد لـ"كورونا" إيجابية للغاية

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"جونسون": نتائج التجارب السريرية للقاح أوكسفورد المضاد لـ"كورونا" إيجابية للغاية "جونسون": نتائج التجارب السريرية للقاح أوكسفورد المضاد لـ"كورونا" إيجابية للغاية
وصفها بأنها خطوة مهمة على الطريق الصحيح

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين) أن النتائج الأولية للتجارب السريرية على لقاح جامعة أوكسفورد الذي تنتجه شركة أسترا زينيكا لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه إيجابية للغاية.

وأعرب "جونسون" على "تويتر" في تغريدة نشر فيها رابطاً للبيانات عن تهنئته لأبرز علماء وباحثي العالم في جامعة أوكسفورد، وفقاً لـ"رويترز".

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "لا توجد ضمانات، ولم نصل لهذه المرحلة بعد ولابد من إجراء المزيد من التجارب، لكن هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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