أخبار عاجلة

تفجير سيارة مففخة في مدينة رأس العين السورية -
8 الصبح - وزيرة الصحة: معدل انتشار كورونا يزيد 75% في الأماكن المغلقة أكثر من المفتوحة -
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% -
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية -
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم -
التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي -
علماء أمريكيون يحددون "أجسامًا مضادة" فعالة لعلاج مصابي كورونا -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك -
"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة! -
وزير التعليم يرأس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية ويشيد بالدعم الحكومي للطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنتاج مليون جرعة من لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا" بحلول سبتمبر

Print
إنتاج مليون جرعة من لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا" بحلول سبتمبر إنتاج مليون جرعة من لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا" بحلول سبتمبر
"هيل" اعتبر أن الكمية أقل من التوقعات

إنتاج مليون جرعة من لقاح أكسفورد المضاد لـ

ذكر الباحث أدريان هيل من جامعة أوكسفورد، اليوم (الاثنين)، أن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحتمل لمرض كوفيد-19 الذي تطوره شركة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد بحلول سبتمبر (أيلول).

وأضاف "هيل" أنه ربما يجري تصنيع مليون جرعة بحلول سبتمبر، ويبدو هذا تقديراً متواضعاً جداً بالنظر إلى النطاق الذي تتم به الأمور، في إشارة لطاقة التصنيع لأسترا زينيكا، وفقاً لـ"رويترز".

وقال الباحث: "بالتأكيد سيكون هناك مليون جرعة في سبتمبر. لكن ما يصعب التنبؤ به أكثر من نطاق التصنيع هو مسار المرض ومتى سيتم وضع حد له".

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة: ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.. هذا ما كشفته "الأجسام المضادة"

دراسة: ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.. هذا ما كشفته "الأجسام المضادة"

خطورة اللامبالاة والتهور بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا | #من_مصر

خطورة اللامبالاة والتهور بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا | #من_مصر

موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية