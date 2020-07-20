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"الصحة العالمية" تحذِّر من استمرار تفشي "إيبولا" في الكونغو

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"الصحة العالمية" تحذِّر من استمرار تفشي "إيبولا" في الكونغو "الصحة العالمية" تحذِّر من استمرار تفشي "إيبولا" في الكونغو
"رايان" لفت إلى أن الفيروس نشط

حذَّرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من أن حالات فيروس إيبولا في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفعت إلى 60، وأن إقامة الجنازات أمر يبعث على القلق فيما يتعلق بانتشار المرض.

من جهته، بيّن خبير الطوارئ في المنظمة مايك رايان أنه جرى رصد ثلاث حالات أخرى في مطلع الأسبوع؛ ليصل الإجمالي إلى 56 حالة مؤكدة، وأربع حالات مشتبه بها في التفشي، وهو ما أُعلن الشهر الماضي في الإقليم الاستوائي في الكونجو، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت "رايان" خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف إلى أن المرض نشط، وليس تحت السيطرة. وأوضح أن طقوس الدفن تدعو للقلق. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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