أخبار عاجلة

تفجير سيارة مففخة في مدينة رأس العين السورية -
8 الصبح - وزيرة الصحة: معدل انتشار كورونا يزيد 75% في الأماكن المغلقة أكثر من المفتوحة -
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% -
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية -
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم -
التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي -
علماء أمريكيون يحددون "أجسامًا مضادة" فعالة لعلاج مصابي كورونا -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك -
"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة! -
وزير التعليم يرأس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية ويشيد بالدعم الحكومي للطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ 2011

Print
أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ 2011 الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ 2011
مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ 2011

قفزت الذهب أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ نحو تسعة أعوام، في حين سجّلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وبحلول الساعة الـ16:00 بتوقيت جرينتش كان في المعاملات الفورية مرتفعًا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2011، وفقًا لـ"رويترز".

وقفزت الفضة 2.4 بالمئة إلى 19.76 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضراوات ومواعيد القطارات بتاريخ 23/7/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضراوات ومواعيد القطارات بتاريخ 23/7/2020

تفاصيل خصم ألف جنيه من أسعار السلع على بطاقات التموين وتخفيضات المصانع بموجب المبادرة الرئاسية

تفاصيل خصم ألف جنيه من أسعار السلع على بطاقات التموين وتخفيضات المصانع بموجب المبادرة الرئاسية

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

"الإحصاء": ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020

"الإحصاء": ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020

شبكة عيون الإخبارية