على خلفية الأوضاع في ليبيا.. البرلمان المصري يفوض الجيش لحماية الأمن القومي

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خلال جلسة سرية عُقدت بناء على طلب مجلس الدفاع

أعلن البرلمان المصري، اليوم (الاثنين)، في جلسة سرية تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا؛ وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر برلمانية، أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة المنعقدة اليوم على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وعقدت الجلسة السرية لمجلس النواب بناء على طلب مجلس الدفاع بالموافقة على التدخل العسكري المصري في ليبيا.