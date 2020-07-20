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على خلفية الأوضاع في ليبيا.. البرلمان المصري يفوض الجيش لحماية الأمن القومي

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على خلفية الأوضاع في ليبيا.. البرلمان المصري يفوض الجيش لحماية الأمن القومي على خلفية الأوضاع في ليبيا.. البرلمان المصري يفوض الجيش لحماية الأمن القومي
خلال جلسة سرية عُقدت بناء على طلب مجلس الدفاع

على خلفية الأوضاع في ليبيا.. البرلمان المصري يفوض الجيش لحماية الأمن القومي

أعلن البرلمان المصري، اليوم (الاثنين)، في جلسة سرية تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا؛ وفقاً لما أورد " اليوم".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر برلمانية، أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة المنعقدة اليوم على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح ، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وعقدت الجلسة السرية لمجلس النواب بناء على طلب مجلس الدفاع بالموافقة على التدخل العسكري المصري في ليبيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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