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5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت السبت، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، لقادمين من الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الأردن إلى 1214، بحسب موجز إعلامي حول في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وأضاف الموجز أن الإصابات الجديدة لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر. (3 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من الولايات المتحدة الأميركيّة).

وسُجِّلت السبت أيضا حالة وفاة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى الأمير حمزة، تبلغ من العمر 70عاما، وهي تعاني من أمراض عديدة مزمنة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 11 حالة.

كما سُجِّلت أيضاً حالة شفاء واحدة السبت في مستشفى الملكة علياء، وتمّ إجراء 7155 فحصا مخبريّا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 507217 فحصا.

وزارة الصحّة، أكدت أهميّة استخدام تطبيق (أمان) الذي ساهم باكتشاف العديد من الحالات، وأدى ذلك إلى سهولة وصول فرق التقصّي الوبائي إلى جميع مخالطي هذه الحالات.

وأكدت أيضاً أهميّة استخدام تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.

جي بي سي نيوز

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