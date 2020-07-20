انقلاب مركبة يخلّف 7 إصابات على طريق مكة- جدة السريع

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تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا لمستشفى النور التخصصي

أصيب سبعة أشخاص في حادث انقلاب على طريق مكة- جدة السريع.

وتبين التفاصيل أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تلقت عصر اليوم، بلاغاً من العمليات الموحدة بوقوع حادث انقلاب سيارة في طريق مكة- جدة السريع، أمام مركز الشميسي وبه عدد من المصابين؛ وفور تلقي البلاغ تم توجيه أربع فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود سبع إصابات، عبارة عن إصابة خطرة وأربع إصابات مستقرة وإصابتين متوسطتين، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.