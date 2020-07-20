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"" و"" يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد

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"ترامب" و"السيسي" يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد "" و"" يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد
الرئيس المصري أكد حرص بلاده على منع تدهور الأوضاع

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح والرئيس الأمريكي دونالد اتفقا في اتصال هاتفي، اليوم (الاثنين)، علي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية، حسبما أوردت "رويترز".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن "السيسي" استعرض موقف الإستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وأضاف أن "السيسي" أكد حرص مصر على منع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، لأنها لم تزد القضية إلا تعقيداً وتصعيداً، حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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