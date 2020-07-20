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السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية

السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 13 حالة وفاة، وتعافي 39 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10992 حالة، متضمنًا 693 حالة وفاة و5707 حالات تعافٍ.

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم: إن 181 حالة سجلت في ولاية الخرطوم، وفي ولاية الجزيرة 11، والشمالية 11، وولاية كسلا 10، والبحر الأحمر 17. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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