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ضبط 2 طن بسوق الحطب بأم السباع في الطائف

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ووزارة البيئة تؤكد: الرقابة دائمة

ضبط 2 طن بسوق الحطب بأم السباع في الطائف

صادر موظفو البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، كمية من الحطب المحلي تقدر بـ2 طن بسوق الحطب بأم السباع، كما طبقوا مخالفات المراعي والغابات على المخالفين.

جاء ذلك أثناء جولاتهم المستمرة، مساء اليوم، بمشاركة أمانة الطائف.

ووفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في أوقات سابقة حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.

وحذرت "الوزارة" الجميع من أي عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه الخصوص "قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها، ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة، إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة، إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية، الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة، إطلاق أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية".

ضبط 2 طن بسوق الحطب بأم السباع في الطائف

ضبط 2 طن بسوق الحطب بأم السباع في الطائف

ضبط 2 طن بسوق الحطب بأم السباع في الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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